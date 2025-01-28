احباط محاولة انتحار رجل جنوبي بغداد

نيوز – محلي

افاد مصدر محلي، اليوم الثلاثاء، بأن قوة امنية تمكنت من احباط محاولة انتحار رجل جنوبي .

وقال المصدر لـ نيوز، ان "قوة امنية انقذت رجلا حاول رمي نفسه من اعلى الدورة السريع بدافع الانتحار".

وأضاف انه "تم التحفظ على الرجل كاجراء اصولي"، مشيرا الى انه "يعاني من حالة نفسية".