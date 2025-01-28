بينها الإعدام والمؤبد.. احكام قضائية بحق 15 متهماً في نينوى

وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ نيوز، أنه "أصدرت السلطات القضائية المختصة أحكاماً قضائية بحق (15) متهم تراوحت بين الإعدام والسجن المؤبد".وأشارت الى ان "ذلك جاء بعد أن اعترفوا على اشتراكهم في العديد من الهجمات على القوات الأمنية، منها المحاولة اليائسة في صد القوات المحررة لمناطق الساحل الأيمن والأيسر لمحافظة اثناء عمليات من عصابات الارهابية، واخرى في قضاء تلكيف وسد وقضاء مخمور".