جنسيته اجنبية.. القبض على تاجر مخدرات في كربلاء

افاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بالقبض على تاجر مخدرات في جنسيته اجنبية، فيما أشار الى انه تم ضبط كيلو غرام من المواد المخدرة بحوزته.





وأضاف، انه "تم ضبط كيلو غرام من بحوزته". وقال المصدر لـ نيوز، انه "بعملية نوعية واستخبارية تمكنت مكافحة مخدرات من القبض على تاجر للمواد المخدرة جنسيته اجنبية".وأضاف، انه "تم ضبط كيلو غرام من بحوزته".