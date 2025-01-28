القبض على متهم سرق صندوق تبرعات مرضى الثلاسيميا في اربيل (فيديو)

وقال المصدر لـ نيوز، انه "تمكنت قوات شرطة أربيل، بعد تحقيقات مكثفة، والتحقق من المراقبة، من إلقاء القبض على أحد المتهمين بسرقة تبرعات خاص بمرضى الثلاسيميا في إحدى مستشفيات المحافظة".وأشار الى ان "الحادث وقع في وقت سابق من ليلة أمس، وبعد تلقي البلاغ، والتحقق من المراقبة، باشرت الفرق المختصة التابعة لشرطة التحقيقات، وتم القبض على المتهم بقرار من التحقيق وفق المادة (446)".