بيان حكومي يخص تداعيات قطع الإنترنت غربي الانبار

وجاء في البيان، "انطلاقاً من واجبنا الوطني ومسؤوليتنا في تنظيم قطاع الاتصالات بما يضمن تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وبناءً على القوانين واللوائح النافذة، تؤكد والاتصالات التزامها بحماية حقوق المستهلكين وضمان حصولهم على الاتصالات والإنترنت بشكل منظم وفعال".

وأضاف البيان "في ضوء الشكاوى المتكررة التي تلقتها هيئتنا (الإعلام والاتصالات) من المواطنين المتضررين من إجراءات للاتصالات والمعلوماتية، والتي تضمنت الإطفاء القسري لشركات الإنترنت العاملة في مناطق غرب الأنبار، وإجبار الموزعين المحليين على توقيع تعهد خطي بعدم تجهيز الخدمة إلا من جهات غير مرخصة من قبل الهيئة، وتمارس أعمالها بشكل مخالف للوائح والقوانين النافذة".

ولفت البيان الى أنه "في هذا السياق، تدعو والاتصالات إلى توجيه شركاتها العامة للتنسيق مع الهيئة لاعتماد الشركات المرخصة رسمياً، بما يضمن حماية الصالح العام ومنع الفوضى التي تؤثر سلباً على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتربك عمل قطاع الاتصالات بشكل عام".

وأكدت الهيئة في البيان على أن "تنظيم قطاع الإنترنت والالتزام بالقوانين المرعية لا يهدف فقط إلى حماية المستهلكين العراقيين، بل يسهم أيضاً في تعزيز الشفافية وضمان التنافسية بين الشركات بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن".