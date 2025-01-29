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التخطيط تعلن استحداث 20 جامعة أهلية و561 برنامجا للدراسات العليا
محليات
2025-01-29 | 06:29
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
313 مشاهدة
السومرية
نيوز – محليات
أعلن
نائب
رئيس مجلس الوزراء، وزير التخطيط،
محمد علي
تميم، اليوم الأربعاء، استحداث 20 جامعة أهلية و561 برنامجاً للدراسات العليا.
وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، "وزارة التخطيط احتفت، وبالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي باليوم الدولي للتعليم لعام 2025، وتحت شعار (التعليم مفتاح بناء رأس المال البشري)".
وأكد وزير التخطيط في
كلمة
له خلال الاحتفال، "حرص الوزارة على تطوير وتنويع التخصصات، والبرامج الأكاديمية في الدراسات الأولية، والعليا في الجامعات العراقية كافة، وبما يُسهم في تحسين جودة العملية التعليمية"، مشيرا الى "استحداث (561) برنامجاً للدراسات العليا في الجامعات الحكومية في
بغداد
والمحافظات خلال السنوات الثلاث الماضية وبواقع (171) برنامجاً للدكتوراه، و (358) برنامجاً للماجستير، و (32) برنامجاً للدبلوم العالي".
ولفت الى "اهتمام الوزارة بتعزيز دور القطاع الخاص في مجال التعليم الجامعي، جنباً إلى جنب مع القطاع الحكومي، لسد
فجوة
التعليم المكانية وعلى مستوى التخصصات من خلال استحداث عدد من الجامعات والكليات، والمعاهد والأقسام الأهلية في
بغداد
والمحافظات للسنوات الثلاث الماضية بواقع (20) جامعة أهلية، و(158) كلية، و(498) قسماً، و(11) معهداً، متضمنة (56) قسماً علمياً"، مؤكدا "استعداد الوزارة لتكون الجهة الداعمة والشريكة في تحقيق الأهداف المرجوة للوصول إلى تعليم منصف وذي جودة عالية".
من جانبه، أشار وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للشؤون الإدارية، عدنان الجميلي، بحسب البيان إلى أن "الوزارة حققت تقدماً في مختلف جوانب التعليم العالي، التي اقتضت اهتماماً خاصاً لتعضيد جودة الأداء المؤسسي والبرامجي، والوصول بها إلى تدويل التعليم العالي، وإرساء الشراكات وتبادل الخبرات بين القطاعات التعليمية المحلية، والمجتمع الأكاديمي العالمي".
وأضاف، أن "الوزارة عملت على تعزيز قدرة الجامعات عن طريق تجويد المُناخ التعليمي، وتقديم الخِدمات كون دور المؤسسات التعليمية يمثل مرتكزاً تنموياً أساسياً يتجلى في بيئة علمية مناسبة، تمتلك الكفاءة والقدرة على تطبيق المعرفة العلمية".
إلى ذلك، أوضح وكيل وزارة التربية للشؤون العلمية، مهدي العوادي، وفقاً للبيان، أن "التعليم هو الهدف الأساس الذي تبنى عليه
الدول
الخطوات الأولى، للوصول إلى أعلى درجات التقدم، لكونه حقاً أصيلاً من حقوق الإنسان"، مؤكدا "دور الوزارة في الالتزام بتأمين التعليم للأطفال، وكبار السن ومن فاتتهم فرص الحصول على حق التعليم".
وتابع البيان، أن "الاحتفال شهد تقديم عرضين فيدويين عن إنجازات وزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي، إضافة إلى تكريم كوكبة من المُتميزين والمُؤثرين في قطاع التربية والتعليم"، مبينا أن "الاحتفال حضره عدد من المستشارين ووكلاء الوزارات ورؤساء الهيئات والأجهزة والمديرين العامين، ورؤساء وأساتذة جامعات، وعمداء الكليات ومُمثلون عن الوزارات والجهات غير المُرتبطة بوزارة، وممثلو اليونسكو وعدد من الوكالات والمنظمات الدولية العاملة في العراق، ومنظمات المجتمع المدني والجهات ذات العلاقة".
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التخطيط تعلن استحداث
20 جامعة أهلية و561 برنامجا للدراسات العليا
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