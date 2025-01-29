الطاقة النيابية تحسم الجدل: لا كهرباء في الصيف القادم

نيوز – محلي

أعلنت الطاقة النيابية، اليوم الأربعاء، ان الطاقة الكهربائية ستستمر بشكل سيء خلال الصيف القادم اذا استمرت مشاكل الطاقة وتعثرت امدادات من .

وقال السهلاني لـ نيوز، ان "إجابات وزير الكهرباء زياد خلال استضافته في الطاقة النيابية ورقية ولم تكن بالمستوى الذي يوعد بتوفير كهرباء"، مبينا ان "جميع ما قدمه مراحل عود وتصديق عقود وكلام".

وأضاف "نحتاج الى مباشرة شركات لانتاج الكهرباء"، لافتا الى "اننا وجهنا سؤال للوزير حول واردات الجباية وأين تذهب؟".

وتابع "هناك سوء اختيار للشركات تتحمله الوزارة"، موضحا ان "فك الاختناقات في الطاقة التي اطلقها اصبح فيها هدر كبير بالمال العام".

وبين "اذا استمر على تعثر الإيراني مع وجود مشاكل الطاقة فلا وجود للكهرباء في الصيف القادم وهذه حقيقة لا بد ان تنقل للشعب"، لافتا الى ان "انقطاع ونقص الأموال وعدم وجود رؤى حقيقة في الوزارة فلا وجود للكهرباء الصيف القادم".

فيما اكد كامل العكيلي لـ نيوز، ان "أجوبة وزير الكهرباء خلال الاستضافة هو التحدث برؤية انية"، مشددا على "ضرورة إيجاد خبراء يتمتعون برؤية علمية ومعرفة في إدارة ملف الكهرباء ومعالجة مشكلة الزيادة المتسارعة في ظل النمو غير المدروس وغير المخطط له".

وبين ان "نسبة استهلاك الكهرباء تتزايد بمعدل 25 بالمئة سنويا ولا توجد معالجات حقيقة"، لافتا الى ان "الملف يحتاج الى دراسة واقعية تطبق على ارض الواقع".