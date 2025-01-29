البصرة.. المئات يطالبون بتوفير الخدمات وفرص العمل

احتشد المئات من اهالي قضاء في البصرة، أمام القائممقامية للمطالبة بتوفير الخدمات وفرص العمل.

وقال مصدر محلي في حديث لـ نيوز، إن "المئات من اهالي قضاء (80 كم شمال البصرة) يحتشدون امام القائممقامية للمطالبة بتوفير الخدمات وفرص العمل".

وأضاف أن "الاهالي حذروا الحكومة المحلية من تسويف مطالبهم المشروعة".

وتشهد ومحافظات عراقية عدة بين مدة وأخرى تظاهرات تطالب بتحسين الخدمات منها التيار الكهربائي.