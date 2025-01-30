إحباط استهداف مخيم للاجئين في إقليم كردستان

أعلن في إقليم العراق، إحباط استهداف للاجئين بطائرة مسيرة.

وقال الجهاز في بيان مقتضب، " سقوط طائرة مسيرة مفخخة كانت في طريقها لاستهداف للاجئين من شرق كردستان".

ولم يذكر البيان المزيد من التفاصيل.