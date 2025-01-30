في الديوانية.. اعتقال شخص بحوزته حبوب مخدرة

أعلنت قيادة شرطة الديوانية، مساء الخميس، عن اعتقال شخص بحوزته حبوب مخدرة.

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وقالت الشرطة في بيان، "بناء على توجيهات قائد شرطة محافظة اللواء نجاح بملاحقة الأشخاص المخالفين والخارجين عن القانون، تمكنت سيطرة من القاء القبض على شخص ضبط بحوزته كمية من الحبوب المخدرة بعد تفتيشه بصورة دقيقة من قبل أفراد السيطرة".

وأضاف البيان أن المعتقل "كان يروم إدخالها للمحافظة"، مشيرا الى "اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه واحالته الى الجهات المختصة للتحقيق معه".