النجف.. تظاهرة ليلية في حي النداء للمطالبة بالخدمات

وأفاد مراسل نيوز، بأن المتظاهرين عبروا عن استيائهم من تراجع الخدمات الأساسية، مؤكدين أنهم تلقوا وعودا سابقة من الجهات المعنية بتخصيص ميزانية لتحسين أوضاع الحي، إلا أن تلك التعهدات لم تنفذ حتى الآن.وشهدت التظاهرة إحراق إطارات في بعض الشوارع تعبيرا عن الغضب، فيما المحتجون الحكومة بالإسراع في تلبية مطالبهم قبل تصعيد الاحتجاجات في الأيام المقبلة.