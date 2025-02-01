بالصور.. صهريج يقتحم سيطرة في البصرة ويسبب كارثة

نيوز – محلي

افاد مصدر امني، اليوم السبت، بان صهريجا اصطدم بسيطرة عسكرية في ما أدى الى الحاق اضرار مادية كبيرة.

وقال المصدر لـ نيوز، ان "صهريج وقود فارغ اصطدم فجر اليوم، بسيطرة عسكرية على طريق ميناء في ادى إلى احتراق الكرفان الخاص بالسيطرة وتدمير المراقبة". وأضاف ان "الحادث لم يسبب أي خسائر بشرية".

