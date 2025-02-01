تحديات وإنصاف قضائي.. كيف انتصر مجمع الزهور على حملات التشويه؟

نيوز – محلي

يمثل الاستثمار ركيزة أساسية في نهضة الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة، إلا أن واجه تحديات كبيرة في هذا المجال بسبب الفساد الإداري والمالي، إضافة إلى التلاعب بالمعلومات والتضليل الإعلامي. ومن الأمثلة البارزة على ذلك.



قضية مجمع الاستثماري، الذي شهد صراعًا قانونيًا وإداريًا انتهى بإنصاف للمشروع وإعادة إجازته، رغم استمرار بعض الجهات الفاسدة في نشر الشائعات والادعاءات الزائفة حوله.

ويُعد مجمع الاستثماري من المشاريع المهمة التي تهدف إلى البيئة السكنية في العراق، من خلال توفير سكنية حديثة بمواصفات عالمية، مما يسهم في تخفيف أزمة السكن المتفاقمة في البلاد.

ورغم استيفاء المشروع لكافة المتطلبات القانونية والفنية، تعرض لعراقيل عدة، أبرزها قرارات مجحفة بوقف إجازته استنادًا إلى دعاوى مشبوهة، هدفت إلى عرقلة الاستثمار وتشويه سمعته.

وبعد سلسلة من الدعاوى والطعون، أنصف العراقي مشروع مجمع الزهور، حيث ثبت أنه لم يخالف القوانين الاستثمارية ولم تكن هناك أي تجاوزات قانونية تستوجب إلغاء إجازته.

وجاء الحكم النهائي بإعادة الإجازة للمجمع، مما أكد نزاهة واستقلاليته في مواجهة الضغوط التي مارستها جهات متنفذة حاولت تعطيل المشروع لأسباب غير مشروعة.

ورغم القرار القضائي العادل، لم تتوقف الجهات الفاسدة عن بث الإشاعات ونشر الأكاذيب حول المشروع، بهدف إرباك الرأي العام والتأثير على المستثمرين. وشملت هذه الحملات:

-ادعاءات بوجود مخالفات قانونية جديدة رغم إثبات عدم صحتها.

-نشر أخبار كاذبة في وسائل إعلام مدفوعة الثمن لتشويه سمعة المشروع وإدارته.

-محاولات التأثير على المستثمرين لإثنائهم عن دعم المشروع، عبر تلفيق مزاعم قانونية ومالية لا أساس لها.

وتمثل قضية مجمع مثالًا صارخًا على معاناة الاستثمار في بسبب الفساد والبيروقراطية، إلا أن قرار العادل يشكل خطوة إيجابية نحو تعزيز بيئة استثمارية أكثر استقراراً.

ويقول مراقبون لـ نيوز، انه "لضمان نجاح الاستثمار، يجب تعزيز استقلالية في مواجهة الضغوط السياسية والمالية، مع فرض عقوبات رادعة على مروجي الإشاعات الكاذبة التي تهدف إلى تعطيل المشاريع التنموية ودعم الشفافية في الإعلام لمواجهة الأخبار المضللة، إضافة الى تسهيل الإجراءات الاستثمارية لجذب المستثمرين وتشجيعهم على العمل في بيئة آمنة ومستقرة".

انتصار مشروع مجمع أمام محاولات التشويه والإلغاء يؤكد أن العدالة لا تزال ممكنة في العراق، رغم التحديات التي يفرضها الفساد الإداري والإعلام المضلل.

لذا، فإن دعم وتعزيز الشفافية سيظل الطريق الأمثل لحماية الاستثمار، وتحقيق التنمية الاقتصادية التي يحتاجها بشدة.







