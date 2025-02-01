بعد السليمانية.. اعتصام المعلمين ينتقل الى أربيل وحلبجة (صور)

وقال مراسل نيوز، إن معلمين تظاهروا في مدينتي وحلبجة بالتزامن مع الاعتصامات والاضراب عن الدوام والطعام، من معلمي السليمانية منذ أيام لعدم تسلم رواتبهم للاشهر السابقة.وهدد معلمي السليمانية في وقت سابق بنقل الاعتصامات الى محافظة في حال لم يتم التواصل معهم من حكومة كردستان، واستمرار عدم دفع رواتب المعلمين.ويشهد إقليم لاسيما في محافظة السليمانية منذ فترة احتجاجات وأضراب واسع بسبب تأخر صرف رواتب الموظفين، حيث أعلنت عدد من دوائر التربية والمؤسسات الحكومية في إضرابًا عن الدوام الرسمي، احتجاجًا على تأخر توزيع الرواتب.