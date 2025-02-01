بالصور.. تزيين حرم الإمامين العسكريين بالورود

شهد حرم الإمامين العسكريين (عليهما السلام) في مدينة سامراء، اليوم السبت، تزيينه بالورود.





الصور أدناه نشرتها العتبة العسكرية.. وتم تزيين حرم الإمامين العسكريين بأكاليل الورد في ذكرى ولادات أقمار شهر (عليهم السلام).الصور أدناه نشرتها العتبة العسكرية..