احتفال وتكريم لـ38 طالباً وطالبة من حفظة القرآن في بيجي (صور)

وذكر مراسل نيوز، أن "مدينة اقامت حفلاً كبيراً بتخرج دفعة جديدة من حفظة القرآن والبالغ عددهم 38 طالباً وطالبة".وأضاف، أنه "تم تكريمهم بعمرة مجانية لبيت الله الحرام"، مشيرا الى انه "تم نحر الذبائح واقيمت وليمة غداء كبيرة، واجتمع فيها أهالي المنطقة وشيوخها".