ميسان.. اعتقال متهم أطلق النار على منزل أحد المواطنين بقضاء المجر

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ نيوز، انه "بناءً على تلقي اخبار بوجود إطلاق النار مساء اليوم السبت على منزل أحد المواطنين ضمن المذكور انفا، شرعت قوة امنية مشتركة بضرب طوق أمني ونصب سيطرات اعتراضية ومن خلال البحث والتحري تمت الإطاحة بالمتهم".وأشارت الى ان "المتهم بحوزته بنادق كلاشنكوف عدد (2) ليتم اقتياده إلى مركز الاحتجاز الامني لإكمال الاجراءات القانونية بحقه أصوليا".