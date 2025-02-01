مشاجرة داخل مستشفى في البصرة

أفاد مصدر محلي، مساء السبت، بوقوع مشاجرة داخل مستشفى وسط .

وقال المصدر في حديث لـ نيوز، إن "مشاجرة وقعت، مساء اليوم، داخل مستشفى التعليمي".

الى ذلك قالت، صحة المحافظة، إن " مشاجرة وقعت بين اهالي مريض جراء حادث والاستعلامات".

وأضافت أن "المشاجرات مستمرة هذا واقع كل المؤسسات والاسباب إصرار الاهالي على الدخول باعداد كبيرة مع مرضاهم وخصوصا في الحوادث".

بدورها، أعلنت قيادة شرطة محافظة عن "اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن مشاجرة وقعت في استعلامات مستشفى التعليمي".