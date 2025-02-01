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مشاجرة داخل مستشفى في البصرة
محليات
2025-02-01 | 14:15
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
2,432 مشاهدة
أفاد مصدر محلي، مساء السبت، بوقوع مشاجرة داخل مستشفى وسط
البصرة
.
وقال المصدر في حديث لـ
السومرية
نيوز، إن "مشاجرة وقعت، مساء اليوم، داخل مستشفى
البصرة
التعليمي".
الى ذلك قالت، صحة المحافظة، إن "
مشاجرة وقعت بين اهالي مريض جراء حادث والاستعلامات".
وأضافت أن "المشاجرات مستمرة هذا واقع كل المؤسسات والاسباب إصرار الاهالي على الدخول باعداد كبيرة مع مرضاهم وخصوصا في الحوادث".
بدورها، أعلنت قيادة شرطة محافظة
البصرة
عن "اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن مشاجرة وقعت في استعلامات مستشفى
الصدر
التعليمي".
وأضافت "تم اعتقال طرفي المشاجرة وإيداعهم التوقيف، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".
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