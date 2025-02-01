مصرع أب وابنه بحريق شمالي بغداد

وقال المصدر في حديث لـ نيوز، "مصرع شخصين اثنين اب وابنه نتيجة حادث حريق اندلع داخل منزلهم ضمن منطقة الانباريين في مدينة الكاظمية".

وأضاف المصدر أن "فرق الدفاع المدني تمكنت من انتشال الجثتين"، لافتا الى أن "المعلومات تشير الى ان الحادث نتيجة تماس كهربائي".