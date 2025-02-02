تظاهرة كبيرة في البصرة تخص الفائزين بقرعة 13 ألف درجة وظيفية

وقال مراسل نيوز، إن ‎العشرات من الفائزين بقرعة الـ 13 ألف درجة وظيفية التي أعلنتها الحكومة المحلية قبل أكثر من خمسة اشهر ولم تتعاقد معهم نظموا وقفة احتجاجية أمام مجلس محافظة البصرة".وأضاف المراسل، أن المتظاهرين طالبوا بسرعة حسم اجراءات التعاقد وإبعاد الملف عن المحاصصة والمحسوبية.وأعلن مجلس محافظة البصرة، في وقت سابق عن إحالة ملف الـ13 الف درجة وظيفية الى هيئة النزاهة، مبيناً أن الأعضاء لم يقتنعوا بالإجابات المرسلة من اللجنة التي أشرفت على اختيار المتقدمين.