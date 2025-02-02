السومرية تنشر رابط وخطوات التقديم على قرض صندوق الإسكان

رابط التقديم:يذكر ان وزارة الاعمار والاسكان، أعلنت بوقت سابق، ان التقديم الإلكتروني على قروض الإسكان سيبدأ في الثاني من شباط المقبل عبر منصة (آور) الإلكترونية الحكومية.ونوهت الى ان "التقديم سيكون متاحاً على مدار 24 ساعة ويبدأ من الساعة العاشرة صباحاً من اليوم المخصص لكل محافظة، ويستمر حتى نفاد المبلغ المخصص".وحددت الإعمار "معايير المفاضلة التي تشمل موقع البناء، ونوع البناء، والعمر، والحالة الاجتماعية، وعدد الأولاد، مع مراعاة خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة، مع تطبيق هذه المعايير في حال تجاوز عدد المتقدمين المبالغ المخصصة لكل محافظة".خطوات التقديم ادناه: