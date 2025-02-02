عرض منتوجات النزلاء داخل السجون في معرض بغداد الدولي (شاهد)

وأكد مدير قسم الإعلام والاتصال الحكومي الساعدي، في بيان ورد للسومرية نيوز، أن هذه المشاركة تعكس الجهود المستمرة في تنمية مهارات النزلاء، ليس فقط كجزء من إعادة تأهيلهم، بل لتمكينهم من اكتساب خبرات عملية تساعدهم على بناء مستقبل مستدام بعد الإفراج.وأضاف الساعدي أن يمثل التزام وزارة العدل بتوفير بيئة إصلاحية تدعم الابتكار والإنتاج، موضحًا أن هذه الأعمال لا تقتصر على كونها أنشطة ترفيهية، بل يمكن أن تكون مصدر دخل مستدام للنزلاء وعائلاتهم، مما يسهم في تعزيز فرصهم للاستقلال الاقتصادي مستقبلاً.يذكر أن يتضمن مجموعة متنوعة من الأعمال اليدوية، تشمل الرسوم الفنية، والنحت على الخشب، والمجسمات، والتصاميم المصغرة للمعالم التاريخية والحضارية، إضافةً إلى أعمال النسيج والغزل، وخياطة الملابس، وصناعة الأجهزة الكهربائية والأثاث.