خبر سار لأصحاب 13 ألف درجة وظيفية في البصرة

وقال البدران في بيان ورد لـ نيوز، "استضفنا اللجنة المكلفة باجراء القرعة وكذلك استعنا بخبراء من العاصمة لتقييم برنامج القرعة الإلكتروني".واضاف البدران، "بعد تأكد اللجنة التحقيقية بعدم وجود خروقات أو خلل فني من الالزام تعاقد ديوان مع الفائزين بالقرعة".وشدد البدران على "منح الاولوية للمعترضين بدلا من الاسماء المتكررة والمتعينين على ملاك التربية بالمعترضين".