هل ستمدد العطلة؟

نيوز – محلي

تضاربت الانباء بشأن تمديد العطلة الربيعية خاصة بعد دعوة النائب القيسي الى ذلك.

وجاء في بيان للقيسي موجه لوزير التربية نامس واطلعت عليه نيوز، ان "العديد من المطالبات من الملاكات التعليمية والتدريسية وردتنا بخصوص تمديد العطلة الرسمية لتكون يوم الأحد بدلًا من يوم الأربعاء، وذلك نظرًا لانشغال أغلب الملاكات بالمراقبة والتصحيح في الامتحانات التمهيدية، مما حال دون تمكنهم من الاستفادة الكاملة من أيام العطلة".

واضاف "نلتمس من معاليكم التفضل بالنظر في هذا الطلب واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتمديد العطلة ليوم الأحد، تقديرًا للجهود التي بذلتها الملاكات خلال هذه المدة، وحرصًا على منحهم قسطًا من الراحة والتقدير لما قدموه في سبيل إنجاح العملية التعليمية".

فيما أكدت وزارة التربية، أنه لا تمديد للعطلة الربيعية للمراحل الدراسية كافة.

وقال المتحدث باسم الوزارة كريم في تصريح للوكالة الرسمية تابعته نيوز، إن "المواعيد الخاصة باستئناف الدوام الرسمي بعد العطلة الربيعية ثابتة ولا يوجد أي تغيير"، نافيا تمديد العطلة الى يوم 9/2/2025 بدلا من 5/2/2025.

وكان رئيس للجنة التربية النيابية القيسي قد وزارة التربية بتمديد العطلة الربيعية الى يوم الاحد 2/9 بدلاً من 2/5.