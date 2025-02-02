أمر وزاري بتعيين عدد من حملة الشهادات العليا والأوائل

ودعت الوزارة وفق بيان ورد لـ نيوز، أنها "تدعو الذوات المنشورة أسماؤهم إلى مراجعة المركز الإرشادي في الجامعة المستنصرية لاستكمال إجراءات مستصحبين معهم المستمسكات الثبوتية الأربعة (النسخة الاصلية) ونسخة ملونة عدد (2) وصورة شخصية عدد (4) وما يثبت حصولهم على الشهادة (وثيقة ملونة أو تأييد تخرج مع الباركود الخاص بصحة صدور الوثيقة أو تأييد التخرج) عدد (2) اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 2025/2/3 عند التاسعة صباحا في المركز الإرشادي".وحددت مدة المراجعة بـ"عشرة أيام عمل".