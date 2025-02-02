في بغداد.. هروب موقوف من محكمة تحقيق

أفاد مصدر أمني، مساء الأحد، بهروب موقوف من تحقيق في جانب من .

وقال المصدر في حديث لـ نيوز، "هروب متهم موقوف وفق المادة (413) على ذمة مركز شرطة من تحقيق بعد اكمال تدوين أقواله من قبل التحقيق". وأضاف المصدر أن "الموقوف استغل الزخم الموجود قرب باب القاضي واستطاع الهرب الى خارج المحكمة"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.