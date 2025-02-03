مجلس القضاء يصدر تعليمات تنفيذ قانون العفو العام.. (وثائق)

وذكر بحسب الوثائق: أن "رئاسة الاستئناف ستتولى تشكيل مركزية أو أكثر في كل منطقة استئنافية من ثلاثة قضاة من الصنف الأول او الثاني تختص بالنظر بطلبات إعادة التحقيق والمحاكمة".نص الوثائق: