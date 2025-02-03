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الزراعة النيابية: منع استيراد محصول الطماطم لحين انتهاء موسم حصادها في البصرة
محليات
أكد النائب رفيق الصالحي عضو لجنة الزراعة والمياه والاهوار البرلمانية، اليوم الاثنين، انه تم استحصلنا موافقة وزارة الزراعة والري بإقليم كوردستان لمنع استيراد محصول الطماطم لحين انتهاء موسم حصادها في محافظة البصرة.
2025-02-03 | 07:36
2025-02-03T07:36:35+00:00
Alsumaria Tv
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الزراعة النيابية: منع استيراد محصول الطماطم لحين انتهاء موسم حصادها في البصرة
المصدر:
السومرية نيوز
554 مشاهدة
أكد النائب رفيق
الصالحي
عضو
لجنة
الزراعة والمياه والاهوار البرلمانية، اليوم الاثنين، انه تم استحصلنا موافقة وزارة الزراعة والري بإقليم كوردستان لمنع استيراد محصول الطماطم لحين انتهاء موسم حصادها في محافظة
البصرة
.
وقال
الصالحي
في تصريح صحفي تابعته
السومرية
نيوز، انه "استحصلنا موافقة وزارة الزراعة والري بإقليم كوردستان لمنع استيراد محصول الطماطم لحين انتهاء موسم حصادها في محافظة البصرة".
وأضاف ان "هذه الخطوة تأتي دعما لفلاحي ومزارعي هذا المحصول في المحافظة".
وأشار
الصالحي
الى انه "سيتم تشكيل لجان رقابية لمتابعة عمليات تهريب المحاصيل في المنافذ الحدودية".
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