الزراعة النيابية: منع استيراد محصول الطماطم لحين انتهاء موسم حصادها في البصرة

أكد النائب رفيق عضو الزراعة والمياه والاهوار البرلمانية، اليوم الاثنين، انه تم استحصلنا موافقة وزارة الزراعة والري بإقليم كوردستان لمنع استيراد محصول الطماطم لحين انتهاء موسم حصادها في محافظة .





وأضاف ان "هذه الخطوة تأتي دعما لفلاحي ومزارعي هذا المحصول في المحافظة". وقال في تصريح صحفي تابعته نيوز، انه "استحصلنا موافقة وزارة الزراعة والري بإقليم كوردستان لمنع استيراد محصول الطماطم لحين انتهاء موسم حصادها في محافظة البصرة".وأضاف ان "هذه الخطوة تأتي دعما لفلاحي ومزارعي هذا المحصول في المحافظة". وأشار الى انه "سيتم تشكيل لجان رقابية لمتابعة عمليات تهريب المحاصيل في المنافذ الحدودية".

