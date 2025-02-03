حادث يتسبب بمصرع واصابة 5 جنود ومدني في ديالى "صورة"

وقال المصدر لـ نيوز، ان "سيارة تقل جنوداً تعرضت الى حادث انقلاب بالقرب من ناحية في ديالى، ما ادى الى جنديين اثنين واصابة 3 اخرين بينهم سائق المركبة اثناء التحاقهم بالواجب".واضاف ان "قوة أمنية طوقت الحادث ونقلت المصابين اﻟﻰ مستشفى لتلقي العلاج والجثتين الى الطب العدلي".