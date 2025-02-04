إغلاق مختبرات أهلية في الموصل

أفاد مصدر محلي، مساء الثلاثاء، بإغلاق مختبرات أهلية في بمحافظة .

وقال المصدر في حديث لـ نيوز، إن "قسم التفتيش والشكاوى في صحة يغلق (6) مختبرات اهلية". وأضاف المصدر أن "سبب الاغلاق مخالفة لضوابط الوزارة في الموصل".