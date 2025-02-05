عواصف غبارية وامطار رعدية مصحوبة بالثلوج.. الموجة المرتقبة تدخل أجواء العراق

وبحسب البيان فان الرياح ستكون جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين (20-10) كم بالساعة مصحوبة بهبات نشطة في مدن وسط وجنوب البلاد وشرقها تصل سرعتها إلى 50 كم بالساعة مسببة موجات من الغبار وتردي الرؤية الافقية تتحول خلال ساعات الليل في غرب وجنوب غرب البلاد إلى غربية الاتجاه معتدلة السرعة مصحوبة بكتلة هوائية باردة وموجات من الغبار.اما درجات الحرارة فقد ترتفع قليلاً عن يوم أمس في مدن الوسط والجنوب، وتنخفض قليلاً في مناطق غرب وشمال البلاد.بينما ستتردى الرؤية الأفقية ما بين (7-5) كم بسبب الغبار المتصاعد أحياناً، وفي مناطق غزارة الأمطار وموجات الغبار تتردى ما بين (4-2) كم.