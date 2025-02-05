انخفاض حاد بدرجات الحرارة.. استعدوا لموجة البرد القادمة

نيوز- محلي

اعلن المتنبئ الجوي صادق عطيه، اليوم الاربعاء، ان موجة برد قادمة ستؤدي الى انخفاض حاد بدرجات .

وقال في منشور له على صفحته الرسمية تابعتها نيوز ان "أجواء غير مستقرة نهار ومساء يوم الخميس، متوقع عبور جبهة المنخفض الجاف الذي يعاني من عدم وجود داعم رطوبي من البحر"، لافتا الى انه "خلال ساعات هذه الليلة، الاربعاء، تتحول الرياح غرب البلاد الى غربية ثم شمالية غربية شديدة السرعة تصل سرعة هباتها إلى ما بين 60 - 80 كم/ساعة ينتج عنها غبار وانعدام الرؤية".

واضاف ان "التوقعات تشير الى تأثر مدن وسط البلاد وشرقها وبعض مدن الجنوب بهذا النشاط، وما ينتج عنه من غبار تستوجب أخذ الاحتياطات يوم الخميس"، مشيرا الى ان "درجات ستنخفض بشكل حاد ساعات نهار الخميس ابتداء من جهة غرب البلاد، بسبب دخول جبهة هوائية باردة".

وتوقع ان "يستمر تأثير البرودة لغاية الأسبوع القادم"، لافتا الى ان "زخات من الامطار متوقعة غدا الخميس في مدن شمال ووسط وغرب البلاد اضافة لمحافظة ميسان وغرب البصرة وشمال النجف مع فترات من الغزارة أحيانا".