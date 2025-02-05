ابناء واسط يستغلون تسرب بنزين من صهريج لتعبئة قنانيهم: كون يومية (فيديو)

حيث تفاعل الشباب مع الحادث بروح الفكاهة والضحك، وبدأ اغلبهم بالتعليق على الحادث بصورة كوميدية، وبدأ اغلبهم بملىء الاواني والعلب البلاستيكيةفمنهم من قال "كون يومية ينكلب صهريج، وأخر دعا أصحاب الدراجات النارية الى القدوم لمكان الحادث لملئ دراجاتهم بالوقود".فيما قال أحدهم ان "الله عوضهم بدل الامطار بالبنزين"، ورغم خطورة الوضع الا ان الأهالي تعاملت بروح المرح والكوميديا مع الحادث.