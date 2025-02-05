تعليق برلماني يخص شركة IQ.. محالة للقائمة السوداء ومتهمة بالتهريب

كشفت النقل والاتصالات النيابية، الأربعاء، تفاصيل مثيرة تخص شركة IQ لخدمات الإنترنت، مشيرة الى أن الشركة محالة للقائمة السوداء ومتهمة بالتهريب.

وقالت زهري البجاري خلال حديثها لبرنامج "بعد التحري" الذي تبثه الفضائية، إن "البرنامج الحكومي كان واعدا خاصة فيما يخص وزارة الاتصالات"، متسائلة "ما هي المشاريع التي قدمت من الوزارة".

وبشأن موضوع تهريب سعات الانترنت، قالت البجاري "حسب ما وصلنا كان هناك تهريب لسعات وكبيرة جدا"، مضيفة "الشركات تأخذ هذه السعات ويعاد تهريبها".

ولفتت الى أنه "تم ضبط IQ لأن لديها تهريب وتم فرض عليها غرامات"، كاشفة عن "احالتها الى القائمة السوداء وتم الشكوى ضد الوزير السابق لأنه لم يطلب الشكوى ضد الشركة".

وأشارت البجاري الى أنه "تم احالة الى الشركة مشروع الترانزيت والمفروض معرفة الجدوى الاقتصادية له"، كاشفة أن "المدير المفوض للشركة نجل رئيس الجمهورية".

وتابعت "المشكلة هي الشركة محالة للقائمة السوداء ومتهمة بالتهريب وعليها أموال لم تسددها 991 مليارا"، وتساءلت أيضا "لماذا تم التعاقد معها من جديد".

وسبق أن وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، هيئة النزاهة بتدقيق صحّة إجراءات الاتصالات بحالات تهريب الإنترنت وعقد شركة IQ.

وقال الناطق باسم الحكومة باسم العوادي، إن السوداني "وجّه هيئة النزاهة الاتحادية بالعمل على تدقيق صحّة إجراءات فيما يتعلق بحالات تهريب لسعات الإنترنت، وبشأن عقد تمرير سعات الترانزيت الخاص بشركة IQ لخدمات الإنترنت".