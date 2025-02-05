غلق قرية بالكامل وسقوط ضحايا بسبب خلاف على مياه سقي بميسان

نيوز – امني

أعلنت قيادة شرطة ميسان، اليوم الأربعاء، عن غلق قرية بالكامل وسقوط ضحايا بسبب خلاف على مياه سقي بالمحافظة.

وقالت القيادة في بيان ورد لـ نيوز، ان "مشاجرة حصلت بين ( جيران) بسبب خلاف على مياه السقي ضمن قرية الأبيض المحاذية لهور الحويزة 30 كيلو متر جنوب شرق ناحية العزير قرب الحدود العراقية تسببت بمقتل اثنين من طرفي المشاجرة وإصابة 3 اخرين بجروح".

واضافت "فور استخبارنا بالحادث تم تشكيل قوة امنية مشتركة بإمرة قائد عمليات ميسان اللواء عبد خفيف لأزم وقائد شرطة ميسان اللواء الحقوقي لفته فاخر المحمداوي، ومدير قسم أمن الأفراد العميد محمد هادي العيبي، ولدى وصول القوة فرضت طوقا امنيا على القرية المذكورة آنفا وعمل إجراءات استباقية حالت دون تطور المشاجرة إلى نزاع عشائري، كما تم ملاحقة بعض المسلحين رغم وعورة الطريق والتضاريس الصعبة للمنطقة"، لافتة الى "لا يوجد لدى القرية سوى مدخل واحد سالك للعجلات كونها من النائية".

وتابعت ان "القوة مازالت تقوم بعمليات الانتشار والملاحقة فضلاً عن غلق القرية بالكامل".