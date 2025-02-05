حريق يطال أحد البساتين جنوبي الديوانية

أفاد مصدر محلي، مساء الأربعاء، باندلاع حريق في أحد البساتين جنوبي محافظة .

وقال المصدر في حديث لـ نيوز، إن "حريقا اندلع في احد البساتين في قضاء الحمزة جنوبي الديوانية"، مشيرا الى أن "فرق الدفاع المدني وصلت إلى مكان الحادث لإخماده".

يشار الى أن ومحافظات عراقية عدة تشهد بين مدة وأخرى، حرائق غالبيتها تندلع في دور سكنية ومحال ومؤسسات حكومية فضلاً عن مناطق زراعية.