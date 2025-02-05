هل منح العراق 650 مليار دينار للمتقاعدين المصريين؟

نيوز – محلي

كشف مركز اسبر لمدققي المعلومات، اليوم الأربعاء، حقيقة منح 650 مليار دينار للمتقاعدين المصريين.

وقال المركز في بيان ورد لـ نيوز، انه "انتشر مؤخرا التواصل الاجتماعي خبر يُزعم أن محمد شياع السوداني، قدّم منحة مالية بقيمة 650 مليار دينار للمتقاعدين المصريين خلال زيارة المصري مصطفى مدبولي، إلى العراق".

وأضاف ان "فريق المركز تحقق من تفاصيل الصحفي المشترك الذي جمع المسؤولين في 30 كانون الثاني 2025، ولم يُعثر على أي تصريح رسمي أو بيان حكومي يُثبت صحة هذا الادعاء".

وأضاف ان "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ركز خلال على تعزيز العلاقات الثنائية بين ومصر"، مشيرًا إلى أن "الروابط التاريخية بين تُمهّد لتعاون واسع في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية".

وتابع ان "الحكومة العراقية تسعى إلى توسيع مجالات عبر توقيع 12 مذكرة تفاهم تغطي قطاعات النقل البري ومكافحة الاحتكار والتعاون في مجال الآثار والمتاحف والتكنولوجيا والاتصالات، بالإضافة إلى تبادل الخبرات في إدارة الصوامع وتخزين الحبوب".

وبين المركز انه "لم يأتِ السوداني على ذكر أي منحة مالية مخصصة للمتقاعدين المصريين، بل كان تركيزه الأساسي على الاستثمار المشترك وفرص الاقتصادي بين البلدين"، لافتا الى ان "السوداني أوضح أن تعاقد مع شركات مصرية لتنفيذ مشاريع بنية تحتية بقيمة 600 مليار دينار عراقي، وهو ما تم تحريفه ليصبح خبرًا زائفًا عن منحة مالية مباشرة للمتقاعدين المصريين".

وبين ان "السوداني تطرق أيضا إلى الشراكة الثلاثية بين ومصر والأردن، واكد أن الإقليمي ضروري لمواجهة التحديات الاقتصادية والمناخية في المنطقة، ولم يكن هناك أي حديث عن منح مالية لمتقاعدين من أي دولة أخرى".