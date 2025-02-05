بابل.. إنقاذ فتاة حاولت الانتحار في شط الحلة

وقالت القيادة في بيان، "تمكنت مفارز قيادة شرطة محافظة من إنقاذ فتاة في الثاني من عمرها من محاولة انتحار، حيث حاولت الفتاة رمي نفسها من أعلى مجسر باب في شط الحلة، إلا أن يقظة عناصر الشرطة حالت دون ذلك".

وأضاف البيان "بحسب المعلومات الأولية بينت قيادة الشرطة، فإن الفتاة كانت تعاني من ضغوطات نفسية، وهو ما دفعها إلى محاولة الانتحار".