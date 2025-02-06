أجزاء ممطرة وأخرى مغبرة.. الطقس يقسم العراق الى 3 أجزاء بحالات جوية مختلفة

وتقول خرائط الطقس ان منخفضا جويا عبر أجواء وتحول الى طقس شتوي بارد وعاصف وماطر، فيما ستشمل الامطار المناطق الشمالية دهوك، أربيل، السليمانية ، بأمطار متوسطة إلى غزارة متوقعة طوال ساعات النهار حيث من المحتمل أن تصل إلى 15-25 مم في بعض المناطق الجبلية، مع احتمال تساقط الثلوج في المرتفعات الجبلية.اما الرياح تكون شمالية غربية بين 20 الى 30 او 40 كم بالساعة ما يزيد الإحساس بالبرودة، وتكون السماء غائمة جزئيا إلى غائمة كلياً مع تواجد سحب منخفضة ومتوسطة، اما الحرارة فتتراوح نهارا بين 11 و15، اما ليلا فتكون بين 2 و5 درجات.اما في المناطق الوسطى، فتشمل الامطار بغداد، ديالى، بابل، النجف، الكوت، حيث تكون فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة بدأت مع ساعات مساء امس مع فترات من الغزارة وسيكون تراكم الامطار بين 5 الى 10 مم.وستكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة بين 15 و25 كم بالساعة، اما السماء فتكون غائمة جزئيا الى كليا، وتكون الحرارة بين 16 و20 نهارا، اما ليلا فتتراوح بين 6 و8 مئوية.اما المنطقة الغربية فتكون فرص الامطار فيها ضعيفة جدا، ولا يتوقع الا سقوط زخات خفيفة في غرب الانبار وتحديدا القائم، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة بين 30 و40 وتصل الى 50 كم بالساعة، مع عواصف غبارية متوقعة مما سيؤدي لانعدام الرؤية في بغض مناطق القائم والرطبة، وتكون السماء مغبر جزئيا مع غيوم متفرقة، اما الحرارة فتتتراوح بين 14 و18 مئوية نهارا، اما ليلا فتكون بين 5 و7 مئوية.اما المناطق الجنوبية، فلا توجد فرص للامطار في معظم مدن الجنوب، باستثناء زخات خفيفة جدا في ميسان وغرب البصرة، وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة وتتحول الرياح الى شمالية غربية مساء ولا يوجد غبار يذكر، كما ستكون السماء صافية الى غائمة جزئيا، والحرارة بين 22 و25 نهارا، وبين 8 و12 مئوية ليلا.