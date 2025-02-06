طرق منسجمة مع الصباح الممطر الغائم.. خارطة بحركة المرور في بغداد الان

نيوز-محليات



تشهد شوارع العاصمة بغداد، حركة سير جيدة نسبيا بعد أيام من الازدحامات الصباحية الخانقة، حيث يبدو أن الموقف المروري اختار ان يكمل أجواء الاستثنائية في التي تشهد سماءً غائمة وممطرة، حيث جاءت الازدحامات قصيرة وليست طويلة لعدة كيلومترات، وتركزت على بعض الشوارع الرئيسية، في حين سيطرت "حركة المرور البطيئة" على بعض الشوارع والتقاطعات بدلا من الازدحامات الحمراء.





وجاءت خارطة ازدحامات وحركة المرور كالاتي:



وجسر الدورة



الطابقين



الجنوبي بين على الدورة وبين مدخل مطار



القادسية وتقاطع ساحة الاحتفالات





مجسر اليرموك وشارع الجواهري لغاية مجسر النسور



نفق الزيتون



المنصور وشارع الرواد وشارع دمشق



أبو غريب وشارع 14 رمضان



الصرافية وجسر باب المعظم وشارع وزارة وشارع الوزيرية وجميع طرق وازقة باب المعظم ومدينة الطب



المشاتل ونفق النداء



مجسر بيروت وشارع الثورة لغاية محمد القاسم



الشيخ عمر وشارع الجمهورية وشارع الرشيد



الكيلاني وجسر السنك وشارع الصالحية



الجمهورية وشارع يافا



محمد القاسم مرور بطيء في معظم اجزائه



مثنى الشيباني وسلمان فائق والنضال في المربع بين ساحة الواثق ومستشفى دار النجاة



وجاءت خارطة ازدحامات وحركة المرور كالاتي:وجسر الدورةالطابقينالجنوبي بين على الدورة وبين مدخل مطارالقادسية وتقاطع ساحة الاحتفالاتمجسر اليرموك وشارع الجواهري لغاية مجسر النسورنفق الزيتونالمنصور وشارع الرواد وشارع دمشقأبو غريب وشارع 14 رمضانالصرافية وجسر باب المعظم وشارع وزارة وشارع الوزيرية وجميع طرق وازقة باب المعظم ومدينة الطبالمشاتل ونفق النداءمجسر بيروت وشارع الثورة لغاية محمد القاسمالشيخ عمر وشارع الجمهورية وشارع الرشيدالكيلاني وجسر السنك وشارع الصالحيةالجمهورية وشارع يافامحمد القاسم مرور بطيء في معظم اجزائهمثنى الشيباني وسلمان فائق والنضال في المربع بين ساحة الواثق ومستشفى دار النجاة