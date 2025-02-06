وقالت ايرنست، انه "من تحويل أموال الضرائب إلى الأبحاث المحفوفة بالمخاطر في ووهان إلى إرسال الأوكرانيين إلى أسبوع الموضة في باريس، تعد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية واحدة من أسوأ الجهات المخالفة للقانون في واشنطن، في جميع أنحاء العالم".وأشارت إيرنست إلى أن الوكالة "خصصت مبلغًا ضخمًا قدره 20 مليون دولار لإنشاء سمسم في العراق"، حيث انه في عهد إدارة بايدن، منحت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 20 مليون دولار لمنظمة غير ربحية تسمى ورشة سمسم لإنتاج عرض يسمى "أهلا سمسم العراق" في محاولة "لتعزيز الإدماج والاحترام المتبادل والتفاهم بين المجموعات العرقية والدينية والطائفية"، والعرض هو عبارة عن عروض ترفيهية على الارض باستخدام شخصيات "عالم سمسم"، او ورش تدريبية.وجاء في موقع الوكالة للتنمية الدولية انه "في حين يتعافى من سنوات من الصراع، تكافح المجتمعات المحلية لإيجاد شعور جديد بالحياة الطبيعية بينما تظل الجروح الجسدية والعاطفية قائمة، لقد ترك إرث الصراع بين و (داعش) العديد من الأطفال بدون مأوى مستقر أو نازحين، وخاصة أولئك الذين ينتمون إلى الأقليات العرقية والدينية في العراق، بالإضافة إلى ذلك، فإن الشباب العراقي، الذين يشكلون أكثر من نصف السكان، غير قادرين على إيجاد وظائف في اقتصاد متوتر بسبب الحرب والفساد، مما يخلق نقاط ضعف أمام التطرف".وتم إغلاق موقع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية هذا الأسبوع بعد أن وضع وزير الكفاءة الحكومية والملياردير التكنولوجي إيلون ماسك الوكالة تحت المجهر، منتقدا أبواب انفاقها للاموال.