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20 مليون دولار لـ"شارع سمسم" في العراق.. كشف مشاريع "الوكالة الامريكية للتنمية" بعد قرار ايقافها
محليات
2025-02-06 | 01:26
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,143 مشاهدة
السومرية
نيوز-دوليات
نشرت السيناتور
الامريكية
جوني إيرنست، قائمة بالمشاريع والبرامج التي تقول إن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) ساعدت في تمويلها على مر السنين، باعتباره "انفاقا مسرفا وخطيرا"، ومن بين البرامج دفع 20 مليون دولار لمنظمة محلية في
العراق
لانشاء برنامج "
شارع
سمسم".
وقالت ايرنست، انه "من تحويل أموال الضرائب إلى الأبحاث المحفوفة بالمخاطر في ووهان إلى إرسال الأوكرانيين إلى أسبوع الموضة في باريس، تعد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية واحدة من أسوأ الجهات المخالفة للقانون في واشنطن، في جميع أنحاء العالم".
وأشارت إيرنست إلى أن الوكالة "خصصت مبلغًا ضخمًا قدره 20 مليون دولار لإنشاء
شارع
سمسم في العراق"، حيث انه في عهد إدارة بايدن، منحت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 20 مليون دولار لمنظمة غير ربحية تسمى ورشة سمسم لإنتاج عرض يسمى "أهلا سمسم العراق" في محاولة "لتعزيز الإدماج والاحترام المتبادل والتفاهم بين المجموعات العرقية والدينية والطائفية"، والعرض هو عبارة عن عروض ترفيهية على الارض باستخدام شخصيات "عالم سمسم"، او ورش تدريبية.
وجاء في موقع الوكالة
الامريكية
للتنمية الدولية انه "في حين يتعافى
العراق
من سنوات من الصراع، تكافح المجتمعات المحلية لإيجاد شعور جديد بالحياة الطبيعية بينما تظل الجروح الجسدية والعاطفية قائمة، لقد ترك إرث الصراع بين
العراق
و (داعش) العديد من الأطفال بدون مأوى مستقر أو نازحين، وخاصة أولئك الذين ينتمون إلى الأقليات العرقية والدينية في العراق، بالإضافة إلى ذلك، فإن الشباب العراقي، الذين يشكلون أكثر من نصف السكان، غير قادرين على إيجاد وظائف في اقتصاد متوتر بسبب الحرب والفساد، مما يخلق نقاط ضعف أمام التطرف".
وتم إغلاق موقع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية هذا الأسبوع بعد أن وضع وزير الكفاءة الحكومية والملياردير التكنولوجي إيلون ماسك الوكالة تحت المجهر، منتقدا أبواب انفاقها للاموال.
واجرت
السومرية
بحثا عن تفاصيل برامج "اهلا سمسم"، واتضح انه عبارة عن ورش يتم تقديمها للشباب في عدة محافظات عراقية لصناعة المحتوى وتعزيز المهارات الفنية للشباب، واقيمت هذه الورش بالفعل بالتعاون مع عدد من مديريات الشباب والرياضة والمؤسسات الحكومية في
العراق
.
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