التربية تغلق أكثر من 100 مؤسسة أهلية مخالفة

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ نيوز، إن "كوادر الوزارة أغلقت نحو 100 مدرسة مخالفة للتعليمات والضوابط الوزارية الرامية إلى توفير بيئة تعليمية آمنة وخاضعة لمعايير الجودة الشاملة، وذلك بعد متابعة ميدانية حثيثة قامت بها المختصة التابعة الى للتعليم العام والاهلي والاجنبي في محافظات كافة".وأضافت الوزارة، أن "هذه الإجراءات شملت عددا من المعاهد والمدارس ورياض الأطفال غير المجازة رسميا في بادرة تهدف الى تحقيق استدامة تربوية متميزة مُعززة للأنظمة التعليمية الحديثة التي ترقى بالطلبة إلى درجات عليا من الإبداع الفكري والنفسي والاجتماعي دون منازع".