الدفاع المدني تكافح حريقاً داخل محطة توزيع كهرباء الخليج

وقال المصدر لـ نيوز، إن "فرق الدفاع المدني تكافح حادث حريق اندلع داخل محطة توزيع كهرباء ضمن قاطع الجديدة".وأضاف "نتيجة الضغط الحاصل على المحطة ادى الى احتراق محولة التوزيع المغذية للمحطة".