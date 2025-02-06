واسط.. حرق منزله وهو بداخله للانتحار ولكن (فيديو)

وقالت المجتمعية لـ نيوز، أنه "تمكنت مفارز الشرطة المجتمعية في محافظة من إنقاذ شخص حاول الانتحار في منطقة الحاوي وسط مدينة الكوت".وأشارت الى ان "العميد عجم البدري تحدث مع الشخص الذي يعاني من أزمة نفسية وأقنعه بالتراجع عن فكرة الانتحار وتهدئته بعد إشعاله لمنزله وإصابة أحد المنتسبين بجروح طفيفة".