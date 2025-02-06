بعد سلسلة تظاهرات واعتصامات.. السوداني يصدر توجيهات تخص قضاءً بالبصرة

وذكر بيان لمكتبه ورد لـ نيوز، ان السوداني "استمع إلى عرض قدمه الوفد عن الأحوال الخدمية والمعاشية في القضاء، وواقع مشكلات المواطنين، وأبرز الملفات التي تتطلبها أوضاع وتطلعات أبنائه في أداء الأجهزة الخدمية".ووجّه رئيس "بتوسعة عمل فريق الجهد الخدمي والهندسي في المشاريع الخدمية التي يعمل عليها لصالح القضاء، بعد إجراء كشف شامل للاحتياجات والمتطلبات والبنى التحتية وفق الأهمية، وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بالمرافق الخدمية الضرورية التي يفتقر إليها قضاء الصادق".وعلى صعيد القطاعين الصحّي والتربوي، وجّه "بإرسال وفد يضم وكيلي وزارتي الصحّة والتربية، للوقوف على احتياجات العاجلة من ناحية المراكز الصحّية، والأبنية المدرسية، وكذلك متابعة تشغيل الشباب من أبناء في الشركات النفطية العاملة بالمحافظة".وكان قضاء الصادق في البصرة، قد شهد في أوقات سابقة، تظاهرات واعتصامات للمطالبة بالخدمات.