تسجيل هزة أرضية على الحدود العراقية الإيرانية

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
عريس تحت الطلب
من
03:30 PM
الى
03:59 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
حريق يطال أحد البساتين في الكوفة (فيديو)
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر 2024
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-515541-638744564111695605.jpg
تسجيل هزة أرضية على الحدود العراقية الإيرانية
محليات
2025-02-06 | 11:31
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,021 مشاهدة
اعلنت
الهيئة العامة
للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الخميس، تسجيل هزة أرضية على الحدود العراقية
الإيرانية
شرق مدينة
السليمانية
بلغت قوتها 3.2.
ادناه التفاصيل:
>>
تابع قناة السومرية على
تويتر
مواضيع ذات صلة
تسجيل هزة أرضية جنوب غرب كركوك
04:22 | 2025-01-30
هزة ارضية في محافظة عراقية
12:35 | 2025-01-24
هزة ارضية تضرب محافظة عراقية
12:40 | 2025-01-07
مصرع شخصين بنزاع عشائري قرب الحدود العراقية الإيرانية
10:52 | 2025-02-05
هزة
ارضية
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
أربع محافظات تقرر تعطيل الدوام.. ما علاقة العفو العام
محليات
34.24%
14:35 | 2025-02-04
أربع محافظات تقرر تعطيل الدوام.. ما علاقة العفو العام
14:35 | 2025-02-04
"اعتقال القادة ومنع ايران من المال العراقي وإلغاء الإعفاءات".. ترامب يوقع مذكرة رئاسية "مثيرة"
سياسة
32.24%
05:43 | 2025-02-05
"اعتقال القادة ومنع ايران من المال العراقي وإلغاء الإعفاءات".. ترامب يوقع مذكرة رئاسية "مثيرة"
05:43 | 2025-02-05
عواصف غبارية وامطار رعدية مصحوبة بالثلوج.. الموجة المرتقبة تدخل أجواء العراق
محليات
16.96%
01:45 | 2025-02-05
عواصف غبارية وامطار رعدية مصحوبة بالثلوج.. الموجة المرتقبة تدخل أجواء العراق
01:45 | 2025-02-05
مجلس القضاء يصدر موقفا "معارضا" لقرار المحكمة الاتحادية بايقاف "القوانين الثلاثة"
سياسة
16.55%
05:48 | 2025-02-05
مجلس القضاء يصدر موقفا "معارضا" لقرار المحكمة الاتحادية بايقاف "القوانين الثلاثة"
05:48 | 2025-02-05
المزيد
أحدث الحلقات
العراق في دقيقة
05-02-2025 | 2025
13:30 | 2025-02-06
العراق في دقيقة
05-02-2025 | 2025
13:30 | 2025-02-06
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٦ شباط ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-02-06
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٦ شباط ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-02-06
Morning Live
اختلاف الاجيال .. فجوة تفاهم أم اختلاف طبيعي - حلقة ٢١٥ | الموسم 3
05:00 | 2025-02-06
Morning Live
اختلاف الاجيال .. فجوة تفاهم أم اختلاف طبيعي - حلقة ٢١٥ | الموسم 3
05:00 | 2025-02-06
ناس وناس
النجف حي النداء - الحلقة ٢١١ | الموسم 7
04:00 | 2025-02-06
ناس وناس
النجف حي النداء - الحلقة ٢١١ | الموسم 7
04:00 | 2025-02-06
بعد التحري
تعاقدات مشبوهة لخدمات الانترنت .. وزيرة الاتصالات في مرمى الاستجواب - الحلقة ٤٢ | الموسم 4
15:30 | 2025-02-05
بعد التحري
تعاقدات مشبوهة لخدمات الانترنت .. وزيرة الاتصالات في مرمى الاستجواب - الحلقة ٤٢ | الموسم 4
15:30 | 2025-02-05
من الأخير
خورمور.. الحلفاء يكسرون الصمت بالمسيرات - حلقة ٧٢ | الموسم 1
14:30 | 2025-02-05
من الأخير
خورمور.. الحلفاء يكسرون الصمت بالمسيرات - حلقة ٧٢ | الموسم 1
14:30 | 2025-02-05
52 دقيقة
قلّة الأمطار والخوف من شح المياه في العراق - حلقة ٣٢ | الموسم 6
15:30 | 2025-02-04
52 دقيقة
قلّة الأمطار والخوف من شح المياه في العراق - حلقة ٣٢ | الموسم 6
15:30 | 2025-02-04
استديو Noon
سباق مع نون 4-2-2025 | 2025
07:00 | 2025-02-04
استديو Noon
سباق مع نون 4-2-2025 | 2025
07:00 | 2025-02-04
صباحكم أحلى مع سلمى
الفنجان 4-2-2025 | 2025
02:30 | 2025-02-04
صباحكم أحلى مع سلمى
الفنجان 4-2-2025 | 2025
02:30 | 2025-02-04
طل الصباح
زووم الهوى هوايا - أغنيتك وين؟ 4-2-2025 | 2025
00:30 | 2025-02-04
طل الصباح
زووم الهوى هوايا - أغنيتك وين؟ 4-2-2025 | 2025
00:30 | 2025-02-04
الأكثر مشاهدة
العراق في دقيقة
05-02-2025 | 2025
13:30 | 2025-02-06
العراق في دقيقة
05-02-2025 | 2025
13:30 | 2025-02-06
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٦ شباط ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-02-06
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٦ شباط ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-02-06
Morning Live
اختلاف الاجيال .. فجوة تفاهم أم اختلاف طبيعي - حلقة ٢١٥ | الموسم 3
05:00 | 2025-02-06
Morning Live
اختلاف الاجيال .. فجوة تفاهم أم اختلاف طبيعي - حلقة ٢١٥ | الموسم 3
05:00 | 2025-02-06
ناس وناس
النجف حي النداء - الحلقة ٢١١ | الموسم 7
04:00 | 2025-02-06
ناس وناس
النجف حي النداء - الحلقة ٢١١ | الموسم 7
04:00 | 2025-02-06
بعد التحري
تعاقدات مشبوهة لخدمات الانترنت .. وزيرة الاتصالات في مرمى الاستجواب - الحلقة ٤٢ | الموسم 4
15:30 | 2025-02-05
بعد التحري
تعاقدات مشبوهة لخدمات الانترنت .. وزيرة الاتصالات في مرمى الاستجواب - الحلقة ٤٢ | الموسم 4
15:30 | 2025-02-05
من الأخير
خورمور.. الحلفاء يكسرون الصمت بالمسيرات - حلقة ٧٢ | الموسم 1
14:30 | 2025-02-05
من الأخير
خورمور.. الحلفاء يكسرون الصمت بالمسيرات - حلقة ٧٢ | الموسم 1
14:30 | 2025-02-05
لقطات
مباراة كرة قدم في بغداد تتحول إلى مأساة دامـ_ـة | تقارير اخبارية
17:00 | 2025-02-04
لقطات
مباراة كرة قدم في بغداد تتحول إلى مأساة دامـ_ـة | تقارير اخبارية
17:00 | 2025-02-04
52 دقيقة
قلّة الأمطار والخوف من شح المياه في العراق - حلقة ٣٢ | الموسم 6
15:30 | 2025-02-04
52 دقيقة
قلّة الأمطار والخوف من شح المياه في العراق - حلقة ٣٢ | الموسم 6
15:30 | 2025-02-04
استديو Noon
سباق مع نون 4-2-2025 | 2025
07:00 | 2025-02-04
استديو Noon
سباق مع نون 4-2-2025 | 2025
07:00 | 2025-02-04
صباحكم أحلى مع سلمى
الفنجان 4-2-2025 | 2025
02:30 | 2025-02-04
صباحكم أحلى مع سلمى
الفنجان 4-2-2025 | 2025
02:30 | 2025-02-04
اخترنا لك
حريق يطال أحد البساتين في الكوفة (فيديو)
13:50 | 2025-02-06
مباراة كرة قدم في بغداد تتحول إلى مأساة دامية
12:25 | 2025-02-06
بعد سلسلة تظاهرات واعتصامات.. السوداني يصدر توجيهات تخص قضاءً بالبصرة
11:06 | 2025-02-06
العراق وفرنسا يبحثان التعاون بمكافحة الجريمة المنظمة
11:04 | 2025-02-06
واسط.. حرق منزله وهو بداخله للانتحار ولكن (فيديو)
10:34 | 2025-02-06
عبارات حب وذكريات على الجدران.. نداء للحفاظ على قصر العاشق (صور)
10:17 | 2025-02-06
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
إستفتاء
كيف ستكون علاقة الطبقة السياسية العراقية مع ترامب؟
على مضض
على مضض
ايجابية
ايجابية
متوترة
متوترة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
أبراج
على السومرية
اطلع على برجك
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.