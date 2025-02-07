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مستبشرا بالصيف القادم.. العراق يعتمد على تطمينات إيرانية بشأن توفير الكهرباء
محليات
2025-02-07 | 05:17
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,515 مشاهدة
السومرية
نيوز – محلي
كشف وزير الكهرباء زياد علي فاضل، أن
إيران
وعدت بتوفير كميات الغاز مع اقتراب الصيف.
وقال
فاضل
في تصريح للوكالة الرسمية تابعته
السومرية
نيوز، إن "توقف إمدادات الغاز إلى المنطقة
الوسطى
بشكل كامل لمدة شهرين، خلال شهري كانون الأول وكانون الثاني، أدى إلى فقدان نحو 8000 ميغاواط من الطاقة الكهربائية".
وأضاف أن "الوزارة لديها وحدات تخضع للصيانة استعدادًا لفصل الصيف المقبل، مما يؤدي إلى فقدان إضافي يبلغ 5000 ميغاواط، ليصل إجمالي الفقدان إلى 13 ألف ميغاواط".
وأشار إلى أنه "بحث برفقة
رئيس الوزراء
محمد شياع السوداني، خلال زيارته الأخيرة مع الجانب الإيراني ضرورة الالتزام بالعقود
الموقعة
بين وزارة الكهرباء وشركة الغاز الإيرانية، لضمان استمرار إمدادات الغاز"، مؤكدًا أن "70 بالمئة من إنتاج الكهرباء يعتمد على الوقود".
وأوضح أن "الوزارة لا تزال بانتظار استئناف تدفق الغاز من إيران"، مشيرًا إلى أن "الجانب الإيراني وعد بالالتزام بتوفير كميات أكبر من الغاز مع اقتراب صيف عام 2025".
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