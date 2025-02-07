مستبشرا بالصيف القادم.. العراق يعتمد على تطمينات إيرانية بشأن توفير الكهرباء

نيوز – محلي

كشف وزير الكهرباء زياد علي فاضل، أن وعدت بتوفير كميات الغاز مع اقتراب الصيف.

وقال في تصريح للوكالة الرسمية تابعته نيوز، إن "توقف إمدادات الغاز إلى المنطقة بشكل كامل لمدة شهرين، خلال شهري كانون الأول وكانون الثاني، أدى إلى فقدان نحو 8000 ميغاواط من الطاقة الكهربائية".

وأضاف أن "الوزارة لديها وحدات تخضع للصيانة استعدادًا لفصل الصيف المقبل، مما يؤدي إلى فقدان إضافي يبلغ 5000 ميغاواط، ليصل إجمالي الفقدان إلى 13 ألف ميغاواط".

وأشار إلى أنه "بحث برفقة محمد شياع السوداني، خلال زيارته الأخيرة مع الجانب الإيراني ضرورة الالتزام بالعقود بين وزارة الكهرباء وشركة الغاز الإيرانية، لضمان استمرار إمدادات الغاز"، مؤكدًا أن "70 بالمئة من إنتاج الكهرباء يعتمد على الوقود".

وأوضح أن "الوزارة لا تزال بانتظار استئناف تدفق الغاز من إيران"، مشيرًا إلى أن "الجانب الإيراني وعد بالالتزام بتوفير كميات أكبر من الغاز مع اقتراب صيف عام 2025".