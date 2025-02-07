محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي الخميس المقبل

وذكر بيان لديوان المحافظة، ورد لـ نيوز، أنه "يعلن محافظ المقدسة المهندس الخطابي عن تعطيل الدوام الرسمي ليوم الخميس الموافق 13 من شهر شباط الجاري لكافة دوائر لمناسبة ذكرى مولد الامام الحجة المنتظر عجل الله فرجه الشريف".وأشار الى ان "العطلة يستثنى منها الدوائر الامنية والخدمية".