الديوانية.. القبض على شخص بحوزته كمية كبيرة من الاعتدة

وذكرت قيادة شرطة الديوانية، في بيان ورد لـ نيوز، أنه "بإشراف مباشر من قبل قائد شرطة محافظة اللواء نجاح تمكنت مفارز مكافحة الجريمة المنظمة في بمتابعة مديرها وبناءَ على معلومات مؤكدة من قبل المصادر الخاصة من إلقاء القبض على أحد الأشخاص من سكنة قضاء الحمزة الشرقي".وأشارت الى انه "وجد بحوزته كمية كبيرة من الإطلاقات بلغت (1100) اطلاقة"، مبينة انه "تم التحقيق معه من أجل عرضه على بغية تقرير مصيره ".