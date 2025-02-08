وبينما تشهد شوارع العاصمة بالكامل حركة سير جيدة، ومعظمها خالية، يشهد ازدحاما خانقا بسبب عملية الصيانة في نهاية الجسر، حيث تم قطع المرور من نهاية الجسر ولغاية جامعة بغداد، دون اعلان او انذار مسبق من العامة للمواطنين.وفي نهاية الجسر يقطع الطريق ويتحول السير الى من تحت الجسر، فيما تراكمت الاف العجلات التي تزحف كالسلحفاة فوق الجسر بسبب عملية المرور البطيئة.وبينما يقدر متوسط طول كل عجلة بحوالي 4 امتار، فإن الذي يبلغ طوله اكثر من 1200 متر، والملغوم بالعجلات بالكامل وبـ3 مسارات، فهذا يعني ان حوالي الف سيارة تكدست فوق الجادرية، في عملية تتبدل فيها ألف سيارة جديدة كل 40 دقيقة.